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На фоне слышно, что оригинальный язык разговора — английский.





На записи слышны два мужских голоса. «Представитель Берлина» заявляет, что все материалы по делу Навального готовы и переданы канцлеру Германии Ангеле Меркель, остается лишь дождаться ее заявления. После этого «представитель Берлина» говорит, что «идет война, а во время войны все средства хороши», пишет lenta.ru

В ответ «представитель Варшавы» говорит, что необходимо «утопить» российского лидера Владимира Путина во внутренних проблемах, чтобы «отбить ему желание совать нос в дела Белоруссии». Позже он добавляет, что дела на белорусском направлении «идут не очень» так как Лукашенко оказался «крепким орешком». Он сетует на то, что силовики и чиновники верны Лукашенко и хорошо организованы, кроме того им помогает Россия.





Также, на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко заявил, что белорусская радиоэлектронная военная разведка перехватила «интересный разговор», который свидетельствует, что «никакого отравления Навального не было».



