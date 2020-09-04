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Момент истины от Лукашенко: разговор по делу Навального опубликовал «Пул Первого»

Доказательств того, что это реальный разговор представителей двух стран, нет. Запись выложена с расшифровкой и озвучкой на русском языке.

Фото: Markus Schreiber / AP

На фоне слышно, что оригинальный язык разговора — английский.

На записи слышны два мужских голоса. «Представитель Берлина» заявляет, что все материалы по делу Навального готовы и переданы канцлеру Германии Ангеле Меркель, остается лишь дождаться ее заявления. После этого «представитель Берлина» говорит, что «идет война, а во время войны все средства хороши», пишет lenta.ru
В ответ «представитель Варшавы» говорит, что необходимо «утопить» российского лидера Владимира Путина во внутренних проблемах, чтобы «отбить ему желание совать нос в дела Белоруссии». Позже он добавляет, что дела на белорусском направлении «идут не очень» так как Лукашенко оказался «крепким орешком». Он сетует на то, что силовики и чиновники верны Лукашенко и хорошо организованы, кроме того им помогает Россия.

Также, на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко заявил, что белорусская радиоэлектронная военная разведка перехватила «интересный разговор», который свидетельствует, что «никакого отравления Навального не было».

Напомним, Алексей Навальный в настоящее время находится в Германии. Во время перелета, ему стало плохо и его привезли в Омскую больницу. Через 2 дня транспортировали в Москву, а затем в Германию. Два дня тому назад канцлер ФРГ заявила, что данные исследований военных токсикологов подтверждают, что оппозиционера отравили ядом группы «Новичок».
"Белорусский партизан"
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