Слушания были проведены по инициативе Эстонии вместе с США и Великобританией, которые являются членами Совета безопасности ООН. Также к инициативе присоединились Канада, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Украина, пишет euroradio.fm





Тихановская изложила следующие требования и предложения:



- осудить злоупотребление силой со стороны белорусских спецслужб против протестующих;





- созвать специальную сессию Совета ООН по вопросам прав человека для обсуждения ситуации с правами человека в Беларуси;





- прислать в Беларусь немедленную международную мониторинговую миссию ООН;





- разрешить въезд и свободное передвижение специальному докладчику ООН по ситуации с правами человека в Беларуси;





- срочно освободить всех произвольно задержанных политзаключенных, в том числе Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Павла Северинца, Ольгу Ковалькову, Сергея Дылевского и других лидеров гражданского общества.





Также она потребовала прекратить запугивание и травлю членов Координационного совета.



