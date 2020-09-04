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Австралия продлила на три года санкции против России

Санкции введены за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, уточнил глава МИД Дмитрий Кулеба.


  Правительство Австралии продолжило до 2023 года действие

Правительство Австралии продолжило до 2023 года действие санкций в отношении Российской Федерации. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает telegraf.by со ссылкой на Европейскую правду.
 
«Австралия продлила санкции против Российской Федерации на следующие три года или до выполнения Россией своих обязательств по Минским соглашениям. Мы получили официальную коммуникацию от австралийского правительства и решение является окончательным», — сказал он.
 
Санкции введены за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, уточнил Кулеба. По его словам, Австралия обновила санкционный список и сейчас в него включены 37 российских компаний и 101 человек.
 
Ранее министерство торговли США внесло в «черный список» 33-й Центральный научно-исследовательский институт, три объекта 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.
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