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"Сябры, Украина с вами!" Депутаты в Киеве с бело-красно-белыми флагами поддержали протестующих в Беларуси

На заседании Верховной Рады 4 сентября народные депутаты Украины, представляющие практически все фракции и группы, выступили в поддержку протестующих в Беларуси.

"Сябры, Украина с вами!" Депутаты в Киеве с бело-красно-белыми флагами поддержали протестующих в Беларуси
Видео опубликовал в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Парламентарии подошли к трибуне с символом протестов – национальными бело-красно-белыми флагами Беларуси. 
По очереди в поддержку белорусского народа выступили представители фракций "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батьківщина", "Голос", группы "Партия "За майбутнє", некоторые обращались на белорусском языке. 

"Мы верим, что в ближайшее время над парламентом Беларуси поднимется бело-красно-белый флаг. Сябры, Украина с вами! Диктатор [Александр] Лукашенко сливает Беларусь [президенту РФ Владимиру] Путину. Но каждого Алехандро встретит леди Гаага", – заявил Гончаренко. Депутаты призвали провести новые свободные выборы в Беларуси и осудили применение насилия к протестующим. Народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила в Facebook, что возле трибуны были представители всех фракций и групп, кроме "Оппозиционной платформы – За жизнь"


С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил оппозицию в попытке захвата власти. 
gordonua.com
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