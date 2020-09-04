В Беларусь хотят прислать два батальона российского спецназа?
Это можно сделать под видом ротации персонала на двух российских военных объектах.
На российском радиолокационной станции 70М6 «Волга» в Ганцевичах сейчас работают около тысячи человек, в сентябре-октябре ожидается прибытие дополнительного персонала.
Увеличение объема персонала объясняют увеличением объема работ.
43-й узел связи ВМФ России «Вилейка» (радиостанция «Антей», RJH69) находится в Вилейке.
«Под видом ротации персонала вполне можно завести батальон спецназа якобы для обеспечения объекта в Ганцевичах. Аналогично могут поступить и с военным объектом в Вилейке», - заявил источник «Белорусского партизана».
"Белорусский партизан"
16:54 04/09/2020
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