Человек Чести: уволился старший прокурор Генпрокуратуры

«Мое представление о том, как должна работать прокуратура, основанное на моем жизненном опыте, на опыте работы, образовании, в какой-то момент начало диссонировать с тем, что происходит в реальности — и в этот момент ты просто понимаешь, что в этой организации как прокурор работать уже не можешь, и тогда принимаешь решение об уходе», — сказал он tut.by





Виталий Вольский проработал в прокуратуре 13 лет, начинал работать в Борисовском районе, потом в Минской области. Ушел с должности старшего прокурора международно-правового управления Генпрокуратуры. Пост о том, что он увольняется, появился на его странице в Facebook.





«Я широкой популярности не искал, но и причины своего ухода от друзей и знакомых, которые спрашивали, не скрывал», — объясняет он.





— Из-за чего вы ушли? Какая была основная причина?





— Основной причины нет — это у всех так, кто уходит с работы. Это, скорее, совокупность разных причин. Ты просто в какой-то момент понимаешь, что больше не можешь работать в этой организации. Но одной причины наподобие «побили людей» или «не зарегистрировали кандидата», или что-то еще — такого нет. Ты живешь в стране, по улицам ходишь, смотришь, что происходит — и в какой-то момент для себя делаешь выбор.





— Но что было толчком?





— События, которые произошли в стране за последние несколько месяцев.





— На работе на уход нормально отреагировали?





— Да. Меня спокойно отпустили: решил уволиться — пожалуйста, увольняйся.





— Сейчас вы не жалеете? 13 лет проработали, эту сферу хорошо знаете, а сейчас вам нужно или в другую область уходить, или еще что-то…





— Даже если и оставаться в юриспруденции, учитывая, что основное внимание в работе уделялось уголовному праву, мне теперь надо будет менять либо сферу деятельности, либо кардинально профессию.





— Нет сожаления?





— Нет, я очень четко понимал, что мне нужно делать в этой ситуации, и сделал то, что должен был сделать.





— А как ваша семья и друзья отреагировали на ваше решение?





— Нормально, я не слышал пока никакого негатива по этому поводу, большинство понимают, что я все правильно сделал. И хорошо, что люди не остаются в стороне, нет безразличия к тому, что происходит.





— Вы разочаровались в своей работе?





— В своей работе — нет. Как орган прокуратура имеет право на существование, даже ее существование необходимо. Причина ухода из прокуратуры — это не столько и не только несогласие с действиями властей: когда ты не согласен с действиями властей, это не выражается лишь в уходе из места, где ты работаешь.





Мое представление о том, как должна работать прокуратура, основанное на моем жизненном опыте, на опыте работы, образовании, в какой-то момент начало диссонировать с тем, что происходит в реальности. И в этот момент ты просто понимаешь, что в этой организации ты как прокурор [человек, который должен надзирать над законностью] работать уже не можешь и тогда ты принимаешь решение об уходе.







Кто еще ушел из органов после выборов

Ранее мы уже рассказывали, что старший следователь Фрунзенского районного отдела Следственного комитета Ольга Варченя подала рапорт на увольнение «в связи с активной гражданской позицией».





Также мы писали, что два следователя Партизанского РОСК подали рапорты на увольнение, еще один случай был в Полоцке. Свое решение они объясняли тем, что не могут продолжать службу в связи с несогласием с позицией ведомства по общественно-политической ситуации в стране, в частности, по действиям силовиков, которые разгоняли и избивали демонстрантов.





Подполковник милиции из Лиды, командир роты ППС Лидского РОВД Юрий Махнач, который рассказал TUT.BY о подготовке милиции к выборам и избиениях, также подал рапорт об увольнении.





Подполковник милиции Александр Ахремчик работал в Академии МВД, но тоже выбрал уйти со службы и полностью сменить сферу деятельности после событий первых дней протестов — по моральным соображениям.



