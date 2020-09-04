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Украина пообещала Лукашенко жесткую реакцию

Украина будет жестко реагировать на действия со стороны Беларуси, а не на словесные обвинения. С таким заявлением выступил в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Когда я говорил, что мы будем жестко реагировать, то имел в виду, что мы будем так реагировать на жесткие действия со стороны Беларуси, а не на слова", - сказал министр в ходе брифинга.

Как подчеркнул Кулеба, в Киеве считают, что все обвинения о вмешательстве Украины в дела Беларуси не соответствуют действительности. "Звучат какие-то фантасмагорические обвинения [в участии Украины в протестах в Беларуси]. Это неправда", - сказал он и добавил, что "очень обидно слышать обвинения в том, что Украина не делает".

Кулеба добавил, что "Украина не стала вызывать посла [Беларуси], а ограничилась комментарием МИД" в связи с заявлениями белорусской стороны об участии украинцев в дестабилизации ситуации в стране. "На каждое заявление будет ответ словесный, а на каждое действие будет ответ действиями", - сказал он.

Произошедший ранее отзыв украинского посла из Беларуси Игоря Кизима, пояснил министр, был связан с решением властей Беларуси передать РФ 32 задержанных под Минском россиян, которых Украина считает участниками конфликта в Донбассе. 

"Тогда мы вызвали посла на консультации. Все заявления о недружественных действиях Украины против Беларуси, которые звучали, были уже дополнительным фактором", - сказал он.

Кизим по-прежнему остается в Киеве.
Источник: tass.ru
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