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Задержан блогер Павел Спирин

Правозащитникам "Весны" стало известно, что 4 сентября в Минске был задержан блогер Павел Спирин.

Задержан блогер Павел Спирин
Задержание произошло в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса - "Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или вражды по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности", передает Вясна.

Дело связано с фильмом Спирина "Грань", который был внесен в список экстремистских материалов. Фильм рассказывает о наркоторговле в Беларуси. Автор связывает наркотрафик с деятельностью сотрудников МВД.

Ведет дело центральный аппарат Следственного комитета. Известно, что в доме у Павла Спирина прошел обыск.

Напомним, еще в середине десятых Павел Спирин написал «Повесть о мэре», в которой легко угадывался тогдашний глава Минска Николай Ладутько. За это автору пришлось отсидеть 15 суток якобы за "мелкое хулиганство"

Потом он опубликовал фильм «Отчим», посвященный Александру Лукашенко и выстроенному им государственному строю.

А позже появилась его «Лаврентий», посвященная экс-министру внутренних дел Игорю Шуневичу. В сатиричнской повести также фигурируют и другие известные в Беларуси силовики – командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба и заместитель главы МВД Александр Барсуков. 

Известен Спирин и другими своими произведениями "на злобу дня".

Не удивительно, что в то время как многие известные блогеры сейчас за решеткой по сфабрикованным делам, пришли и за ним.
"Белорусский партизан"
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