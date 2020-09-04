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Белорусские протесты: Китай явно поддерживать Лукашенко не спешит

Си Цзиньпин поздравил Александр Лукашенко с победой на президентских выборах, но после этого в КНР хранят молчание. Как там относятся к протестам в Беларуси и возможной смене власти?

Китаист и консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров, считает, что между Россией и Китаем в целом нет противоречий из-за Беларуси.

– Российское руководство рассматривает усиление Китая в Восточной Европе, в том числе в Беларуси, через призму своего противостояния с Западом. Наращивание китайского присутствия дает странам региона альтернативу в отношении ЕС, а Москва и Пекин пока договариваются и иногда даже координируют свои действия – как во время недавней символической акции в Молдавии в поддержку президента Игоря Додона, – пишет Умаров на carnegie.ru.

При этом он обратил внимание на важный аспект для России: пока большинство китайских проектов в Беларуси не оправдывают возложенных на них надежд.

– Несмотря на все знаки внимания со стороны Лукашенко, реальный уровень отношений Китая и Беларуси не позволяет говорить о серьезном интересе китайского бизнеса к белорусской экономике или об интересе китайского общества к этой стране и происходящих в ней событиях, – считает Умаров.

Что касается возникшего политического кризиса в Беларуси, то эксперт склоняется к мысли, что позиция КНР такова:

– Пекин не видит смысла в том, чтобы явно поддерживать какую-то из сторон конфликта, учитывая непредсказуемость ситуации. К тому же у Китая попросту нет реальных инструментов влияния на ситуацию в Беларуси.

Резюме китаиста и консультанта Московского центра Карнеги:

– Пекину, несомненно, удобно иметь дело с Лукашенко, и если он усидит в своем кресле, то сближение двух стран продолжится. Но если к власти в Беларуси придут другие люди, то Китай будет искать общий язык с ними, тем более что новая команда все равно не сможет игнорировать такого партнера, как КНР. В любом случае Китай нужен Беларуси намного больше, чем наоборот.
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