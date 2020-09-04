Welt узнала об отказе ЕС вводить санкции против Лукашенко









Евросоюз не будет налагать персональные санкции на белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает немецкая газета Welt.





Ранее Reuters со ссылкой на осведомленный канадский источник сообщал, что США, ЕС и Канада обсуждают введение санкций против Минска из-за спорных итогов президентских выборов и действий силовиков при разгоне протестующих.





По данным немецкого издания, против появления Лукашенко в санкционном списке выступили представители Германии, Франции и Италии. Берлин и Париж считают, что такие ограничения усложнили бы коммуникации с Минском.





Welt со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС пишет, что санкционный список будет опубликован на следующей неделе или чуть позже. При этом собеседник газеты не исключил, что впоследствии список может дополняться.





В конце августа санкции против Лукашенко ввели Литва, Латвия и Эстония. Белорусский лидер и еще 29 высокопоставленных граждан республики объявили персонами нон грата и запретили въезд в страны Балтии.



