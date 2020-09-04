+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Welt узнала об отказе ЕС вводить санкции против Лукашенко

Персональные санкции против белорусского президента, по мнению Германии и Франции, приведут к дипломатическим сложностям. За введение таких санкций выступают страны Балтии и Польша



Евросоюз не будет налагать персональные санкции на белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает немецкая газета Welt.

Ранее Reuters со ссылкой на осведомленный канадский источник сообщал, что США, ЕС и Канада обсуждают введение санкций против Минска из-за спорных итогов президентских выборов и действий силовиков при разгоне протестующих.

По данным немецкого издания, против появления Лукашенко в санкционном списке выступили представители Германии, Франции и Италии. Берлин и Париж считают, что такие ограничения усложнили бы коммуникации с Минском.

Welt со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС пишет, что санкционный список будет опубликован на следующей неделе или чуть позже. При этом собеседник газеты не исключил, что впоследствии список может дополняться.

В конце августа санкции против Лукашенко ввели Литва, Латвия и Эстония. Белорусский лидер и еще 29 высокопоставленных граждан республики объявили персонами нон грата и запретили въезд в страны Балтии.
РБК
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]