Тихановская: Протесты в Беларуси не прекратятся

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью японскому телеканалу NHK высказала мнение, что протесты в Беларуси не прекратятся.





Она отметила, что народ является движущей силой акций протеста, которые проходят в Беларуси каждый день, их цель – оказать достаточно сильное давление на Лукашенко.





Тихановская прокомментировала предложение действующего президента провести новые президентские выборы после внесения поправок в конституцию – по ее словам, повторное голосование должно пройти до обсуждения конституционных поправок. Оппозиционный политик высказала мнение, что белорусы не согласятся с предложением Лукашенко, потому что на это уйдет продолжительное время.





В интервью Тихановская также выразила обеспокоенность в связи с возможным вмешательством России в дела Беларуси.





С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. Бабарико был арестован и не смог принять участие в выборах. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.









Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.





За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.





14 августа Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти. 18 августа в штабе Тихановской сообщили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко. Сама оппозиционерка находится в Литве.





Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.