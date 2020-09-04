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Депутат Воронецкий поддержал протестующих беларусов, но очень дипломатично

Депутат нижней палаты парламента Валерий Воронецкий 3 августа на встрече с избирателями своего Свислочского округа №94 заявил, что граждане Беларуси 9 августа имели право на протест.



Воронецкий говорил правильные вещи, но право на протест он обосновал не фальсификацией, а плохой организацией выборов.

На встречу с депутатом Воронецким пришли 150 человек. Встреча проходит в помещении Минского городского Дворца культуры, передает Радио Свабода.

«Люди имели право возмутиться тем, как были организованы выборы. И люди имеют право на мирный протест. Мы все должны понимать, что эта страна, эта земля принадлежит народу. И когда-то наши предки защищали ее с кровью, с потом, чтобы мы жили на этой земле будучи хозяевами. Народ — источник власти — имеет право определять, как жить на этой земле», — сказал Валерий Воронецкий во время встречи.

Воронецкий также сказал, что «солидарен с тем, что люди возмущены» и подчеркнул, что они «имеют право свое негодование показать государству».

«К сожалению, вместо того, чтобы с пониманием подойти к этому, выйти на диалог, власти показали силу. Был перейден рубикон - та красная черта, за которую переходить было нельзя. Конституция гарантирует нам уважение к нам, гражданам. И категорически не допускает насилия, пыток», - заявил депутат.

22 августа депутат Воронецкий призвал расследовать факты насилия со стороны силовиков. В своем фейсбуке он прокомментировал заявление министра внутренних дел Юрия Караева, который во время встречи с митрополитом Кондрусевичем сказал, что не давал «команд на жестокое обращение с людьми, что на улицах, что по пути конвоирования, тем более в местах содержания».

«Именно поэтому сегодня, не откладывая, наша правоохранительная система, государство в целом должны оперативно дать правовую оценку произошедшему», — написал Валерий Воронецкий.

Он подчеркнул, что по каждому обращению потерпевших нужно провести надлежащую и тщательную проверку в соответствии с требованиями закона, и виновных должны привлечь к ответственности. Также Воронецкий заявил, что информация о допущенных нарушениях со стороны должностных лиц органов внутренних дел должна своевременно освещаться в СМИ.
АФН
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