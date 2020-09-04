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Лидеры ОГП встретились с министром обороны и рассказали про незаконные приказы

2 сентября исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов и экс-глава партии Анатолий Лебедько встретились с министром обороны Виктором Хрениным и другими руководителями военного ведомства.


«Очевидно, что ни сам министр, ни его окружение не готовы к диалогу с гражданским обществом. Они считают, что имеют полное право поступать так, как им велят. Законно это либо незаконно — не особо кого-то волнует», — передает слова главы ОГП радио «Рацыя».

«Я пытался донести, что выполнять незаконные приказы-это неправильно, а попытка втянуть военных в политические процессы – это преступление и позор для армии. Но, как я понял, этот вопрос Министерства обороны не очень волнует. Их волнуют должности, зарплаты и звания. Хотя вообще я доволен встречей. Мы все-таки донесли до руководства военного ведомства наши взгляды и позицию, полагаю, большинству граждан страны», — уточнил Николай Козлов.

«А, возможно, все они хорошо понимают, но держатся за должности, а потому вынуждены транслировать не то, что думает,» — считает глава ОГП.
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