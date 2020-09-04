ФРГ о том, что отравления Навального не было: Утверждение Лукашенко, разумеется, является неправдой
В Кабмине Германии опровергли заявление президента Беларуси о фальсификации факта отравления российского политика.
В разговоре с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 3 сентября президент Беларуси заявил, что белорусские спецслужбы «перехватили разговор Берлина и Варшавы», где говорилось, что отравления Навального не было.
В правительстве Германии не оставили это утверждение без внимания, сообщило ТАСС. В Кабмине ФРГ подчеркнули, что утверждение белорусского президента о том, что в факте отравления политика Навального имеет место фальсификация, не соответствует действительности.
- Утверждение господина Лукашенко, разумеется, является неправдой, - заявили в правительстве Германии.
Также в Кабмине добавили, что у них нет других официальных заявлений по делу об отправлении, кроме недавних комментариев, озвученных Ангелой Меркель, главой МИДа Германии Хайко Маасом, главой Минобороны Аннегретой Крамп-Карренбауэр.
- К сделанным ранее официальным заявлениям руководства Германии добавить нечего, - резюмировали в Кабмине.
09:22 04/09/2020
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