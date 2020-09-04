Эксперты ООН подготовили доклад, в котором Россия, ОАЭ, Египет обвиняются в поставках оружия в Ливию в нарушение эмбарго, передает The New York Times





РФ, ОАЭ и Египет поставляют оружие Ливийской нацармии Халифы Хафтара, тогда как Турция и Катар поставляют оружие правительству национального согласия (ПНС) со штаб-квартирой в Триполи.





Сообщается, что РФ с 1 ноября 2019 года по 31 июля 2020 совершила 339 "военных авиарейсов", поставив Хафтару более 17 тонн грузов. Полеты осуществлялись, преимущественно, в российской военной базы Хмеймим в Сирии.





ОАЭ осуществила 135 авиарейсов на военно-транспортных самолетах C-17 Globemaster американского производства, которые отключали радиомаяки в воздушном пространстве Египта и Ливии. При этом, по утверждении газеты, в докладе отмечено, что некоторые из полетных манифестов содержали "подозрительно расплывчатые описания" груза: замороженные продукты, мужские костюмы или партию из 800 котлов.





В многочисленных нарушениях эмбарго в докладе обвиняется также Турция. В начале июня военные корабли Турции трижды воспрепятствовали судам Европейского Союза досмотреть турецкое грузовое судно, направлявшееся в Ливию. Турция заявила, что сухогруз перевозил "гуманитарную помощь".





Другие турецкие военные грузы прибывают в Западную Ливию на борту гражданских авиалайнеров.









"Забронировать место на любом из этих рейсов практически невозможно, они не предназначены для коммерческих пассажиров", - пишет The New York Times.





В докладе отмечается, что военные поставки Триполи возобновил Катар, который направил ПНС в мае-июне не менее пяти самолетов с военными грузами.





Соединенные Штаты снимут 33-летнее эмбарго на поставки оружия Кипру и углубят сотрудничество с Никосией в сфере безопасности, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.