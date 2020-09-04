+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В Госдепе сказали, когда Штаты покинут Всемирную организацию здравоохранения

Штаты выйдут из Всемирной организации здравоохранения в июле 2021 года.


Об этом говорится в заявлении спикера Госдепартамента Морган Ортагус, опубликованном 2 сентября на сайте посольства США в Грузии, передает Укринформ.

"6 июля этого года Соединенные Штаты представили уведомление о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Сегодня мы объявляем о важных шагах для завершения этого процесса в указанные сроки", – уточнила спикер Госдепартамента.

Как ранее сообщил госсекретарь США Майк Помпео в Twitter, ВОЗ не смогла осуществить нужные ей реформы. США перестали финансировать ВОЗ и направлять туда экспертов.

"США найдут других партнеров вместо ВОЗ и предоставят им финансирование с целью гарантирования безопасности граждан США и жителей других стран", - заявил Помпео, отметив, что администрация США перенаправит финансирование на другие программы здоровья от ООН.


Напомним: ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал действия ВОЗ во время пандемии коронавируса и объявил об отмене внесения взносов в бюджет организации.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]