Об этом говорится в заявлении спикера Госдепартамента Морган Ортагус, опубликованном 2 сентября на сайте посольства США в Грузии, передает Укринформ





"6 июля этого года Соединенные Штаты представили уведомление о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Сегодня мы объявляем о важных шагах для завершения этого процесса в указанные сроки", – уточнила спикер Госдепартамента.





Как ранее сообщил госсекретарь США Майк Помпео в Twitter, ВОЗ не смогла осуществить нужные ей реформы. США перестали финансировать ВОЗ и направлять туда экспертов.





"США найдут других партнеров вместо ВОЗ и предоставят им финансирование с целью гарантирования безопасности граждан США и жителей других стран", - заявил Помпео, отметив, что администрация США перенаправит финансирование на другие программы здоровья от ООН.