В Минске журналисты поддержали задержанных коллег

Около 50 сотрудников СМИ требовали встречи с министром Юрием Караевым. Предсказуемо он к протестующим не вышел. Но через непродолжительное время к журналистам вышли сотрудники милиции, который оттеснили их от здания МВД в сторону улицы Володарского.





Журналисты с плакатами в руках пошли организованной колонной к Октябрьскому РУВД, их сигналами поддерживают водители проезжающих авто.









Сообщается как минимум об одном задержанном: это фотокорреспондент TUT.by Дмитрий Брушко.





1 сентября после акции студентов были задержаны журналисты Надежда Калинина и Алексей Судников из TUT.by, Андрей Шавлюго из "БелаПАН", Мария Эляшевич, Сергей Щеголев, Никита Недоверков из"КП в РБ". Ночь они провели в Октябрьском РУВД.







