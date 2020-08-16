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Мнение. Российский писатель Денис Драгунский: Давайте прекратим эти разговоры о "когда-то единой стране" и "братском народе"

Мне кажется, что прежде, чем начинать любой разговор о событиях в этом государстве, надо запомнить вот что:

Беларусь - отдельное, суверенное, независимое государство. Кстати, член ООН с момента основания ООН. 
Беларусы - отдельный народ, со своим языком и культурой, со своей многовековой отдельной историей.
То, что языки похожи, и долго жили рядом, вместе, в союзе и т.п. - уже не имеет никакого значения. Языки сербов и хорватов (а также всех народов бывшей Югославии) очень похожи. Чехов и словаков тоже. Не говоря уже о немцах и австрийцах. 


Поэтому, мне кажется, не надо говорить: "в сущности, мы один народ", "в сущности, это диалект", "в сущности, это временно отделившаяся часть единого целого" и проч. Нет никакой "сущности". Есть мелкая имперская сучность. От нее пора отказаться. 
В соседней стране что-то происходит? Вот пусть и разбираются сами. Есть известная пословица: "Когда государство начинает убивать, оно называет себя Родиной". Можно продолжить: "когда государство называет соседний народ "братским" - жди беды: оккупации, аншлюса или карательной операции".
Поэтому давайте прекратим эти разговоры о "когда-то единой стране" и "братском народе". Тем легче будет и нам, и беларусам.
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