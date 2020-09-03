Насмешили: в госучреждениях начинают жестко фильтровать интернет





В сообщении на официальном сайте компания ссылается на приказ Оперативно-аналитического центра № 408 от 6 декабря 2019 года. 15 сентября он вступит в силу и будет касаться всех интернет-провайдеров, уполномоченных поставлять интернет-услуги государственным организациям.





В дополнении к приказу сказано, что такие поставщики интернет-услуг обязаны внедрить систему обработки DNS-запросов пользователей с исключением прямого использования иностранных DNS-серверов.





Среди других мер по контролю за пользователями - обязательное использование провайдером глубокого анализа пакетов с данными в режиме реального времени.





Это позволяет, среди прочего, обнаруживать трафик виртуальных частных сетей (VPN-позволяют обходить блокировку конкретных сайтов. - РС), ограничивать скорость и качество трафика (в том числе разнообразных мобильных программ и мессенджеров)