Заявителями Комитету предоставлены доказательства, что на протяжении нескольких дней, начиная с 9 августа, по всей стране сотрудниками правоохранительных органов Республики Беларусь в различных учреждениях правоохранительной системы (как в ходе задержания, так и в период содержания задержанных граждан) совершались действия, которыми гражданам умышленно причинялась сильная боль, а также физические и нравственные страдания, выразившиеся в причинении телесных повреждений различной степени тяжести и нанесении психологических травм.





Правозащитники отмечают, в соответствии с ч. 1 с. 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания «пытка» означает любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное (характер действий), чтобы наказать его за действие, которое оно совершило или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера (мотив действий), когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве или с их ведома или молчаливого согласия (субъекты применения пыток).





Характер действий

Многочисленные свидетельства потерпевших указывают на то, что их подвергали пыткам и жестокому, бесчеловечному и унижающему человеческое достоинство обращению, в том числе: оскорбляли, избивали дубинками, истязали, причиняли телесные повреждения (переломы, ранения, обширные гематомы), поражали электрошокерами и резиновыми пулями, распыляли газ из баллончиков в замкнутых пространствах с находящимися в них гражданами, заставляли часами стоять в раздетом виде на коленях на асфальте, угрожали применением оружия, сексуальным насилием, лишали сна, средств гигиены, пищи и воды, отказывали в оказании медицинской помощи и предоставлении необходимых медикаментов и т.д.





Кроме того, задержанные содержались в нечеловеческих условиях: в камерах, рассчитанных на 4-6 человек, содержалось до 40 человек одновременно, в том числе граждане с подтвержденным вирусом COVID-19.





К потерпевшим также массово применялись меры психологического давления: принуждение исполнения государственного гимна Республики Беларусь и непрерывного выкрикивания лозунгов, требования встать на колени, требования признать лояльность и превосходство действующей власти и правоохранительных органов Республики Беларусь, оскорбления на почве политических взглядов и др.





Многие потерпевшие впоследствии были доставлены для оказания медицинской помощи в учреждения здравоохранения (некоторые в крайне тяжелом состоянии). Большому количеству задержанных после освобождения потребовалась помощь психологов и психотерапевтов.





Мотивы действий

Мотивами систематических пыток, имевших место на территории Республики Беларусь, являлись:





наказание за совершение гражданами действий политического характера:





- голосование за альтернативного кандидата в Президенты Республики Беларусь, ношение белых браслетов, символизирующих голосование за альтернативного кандидата, а также иной символики, не противоречащей действующему законодательству Республики Беларусь, участие в мирных митингах и протестах против фальсификации выборов;





- запугивание задержанных граждан с целью предотвращения выражения последними своего мнения относительно факта фальсификации прошедших выборов Президента Республики Беларусь и с целью пресечения дальнейшего участия таких граждан в мирных митингах и протестах.





Субъекты применения пыток

Применение пыток на территории страны осуществлялось должностными лицами и иными лицами, выступавшими в официальном качестве, и действия данных лиц очевидно были санкционированы действующей властью Республики Беларусь, поскольку:





- задержания производились сотрудниками правоохранительных органов;





- задержания были задокументированы в виде процессуальных документов сотрудниками ОВД.





«С учетом вышеизложенного настоящим обращаемся к Комитету против пыток с просьбой провести расследование по факту систематического применения пыток на территории Республики Беларусь в порядке процедуры, предусмотренной статьей 20 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания», - отмечается в коллективном обращении правозащитников и потерпевших.





Кроме того, по мнению заявителей, обращение может быть дополнительно рассмотрено на предмет наличия в действиях лиц, применявших пытки, признаков преступлений против человечности, определенных в ст. 7 Римского статута Международного уголовного суда:





В соответствии с частью 1 статьи 7 Римского статута «преступление против человечности» означает любое из следующих деяний, когда они совершаются в рамках широкомасштабного или систематического нападения на любых гражданских лиц, и если такое нападение совершается сознательно: <…>





e) заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической свободы в нарушение основополагающих норм международного права;





f) пытки <…>





k) другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий или серьезных телесных повреждений или серьезного ущерба психическому или физическому здоровью.





Республика Беларусь не является участником Римского статута. Однако, Международный уголовный суд может осуществлять свою юрисдикцию в отношении какого-либо преступления, если ситуация, при которой были совершены одно или несколько таких преступлений, передается Прокурору Советом Безопасности, действующим на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, которая является обязательной и юридически действительной во всех государствах.





В связи с этим заявители просят Комитет передать коллективное обращение Совету безопасности ООН для последующей передачи им ситуации с массовым применением пыток в Беларуси Прокурору.





Поскольку Международный уголовный суд рассматривает ситуацию, когда исчерпаны все внутригосударственные способы защиты, то в коллективном обращении указывается на следующее:





«По фактам применения пыток и незаконного задержания пострадавшими гражданами подавались многочисленные жалобы и заявления о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, применявших пытки.





Вместе с тем ни одно уголовное дело в отношении виновных лиц правоохранительными органами на сегодняшний день не возбуждено. Полагаем, это делается намеренно по указанию действующей власти Республики Беларусь.





В результате граждане страны не имеют возможности использовать способы защиты, предусмотренные действующим законодательством, и вынуждены рассчитывать исключительно на механизмы, предусмотренные международными договорами».





Правозащитники и потерпевшие просят Комитет против пыток рассмотреть обращение в максимально оперативные сроки, так как в стране продолжаются систематические задержания участников мирных протестов, их незаконное и ненадлежащее содержание в местах изоляции.