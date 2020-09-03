Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Александра Лукашенко о фальсификации выступления Ангелы Меркель.





Представитель Кремля отметил, что Лукашенко не представил никаких свидетельств.





«Он лишь заявил об этом, сказал, что даст материалы, других данных пока нет», — сказал Песков.





Лукашенко сегодня во время встречи в Минске с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сказал, что белорусские спецслужбы перехватили разговор «Варшавы и Берлина» о деле Навального.





По его словам, запись доказывает, что заявления канцлера Ангелы Меркель об отравлении основателя ФБК Алексея Навального являются фальсификацией.











