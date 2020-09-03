Песков о "фальсификациях" Меркель: Пока Лукашенко не предоставил никаких свидетельств
Песков прокоментировал заявление Лукашенко о фальсификации слов Меркель о Навальном.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Александра Лукашенко о фальсификации выступления Ангелы Меркель.
Представитель Кремля отметил, что Лукашенко не представил никаких свидетельств.
«Он лишь заявил об этом, сказал, что даст материалы, других данных пока нет», — сказал Песков.
Лукашенко сегодня во время встречи в Минске с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сказал, что белорусские спецслужбы перехватили разговор «Варшавы и Берлина» о деле Навального.
По его словам, запись доказывает, что заявления канцлера Ангелы Меркель об отравлении основателя ФБК Алексея Навального являются фальсификацией.
Источник: РБК
15:07 03/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение