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Песков о "фальсификациях" Меркель: Пока Лукашенко не предоставил никаких свидетельств

Песков прокоментировал заявление Лукашенко о фальсификации слов Меркель о Навальном.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Александра Лукашенко о фальсификации выступления Ангелы Меркель.

Представитель Кремля отметил, что Лукашенко не представил никаких свидетельств.

«Он лишь заявил об этом, сказал, что даст материалы, других данных пока нет», — сказал Песков.

Лукашенко сегодня во время встречи в Минске с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сказал, что белорусские спецслужбы перехватили разговор «Варшавы и Берлина» о деле Навального. 

По его словам, запись доказывает, что заявления канцлера Ангелы Меркель об отравлении основателя ФБК Алексея Навального являются фальсификацией.
Источник: РБК
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