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Ольге Ковальковой дали ещё 15 суток ареста

Члену Координационного совета С Ольге Ковальковой присудили ещё 15 суток ареста.


Сегодня её снова судили по административной статье "Нарушение порядка организации массовых мероприятий".

На суде Ольга заявила о пытках:

«Это просто пытки, что происходит со мной. Я несколько дней не спала нормально, сегодня ночью я спала только один час. Мне сильно болит живот сейчас, я не могу сидеть. Я нуждаюсь в медицинской помощи», — сказала Ковалькова.
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