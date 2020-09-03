Карбалевич: В силовых структурах началось брожение

В момент острого политического кризиса "перетряхивание кадров" в силовых структурах не делают. А Лукашенко в разгар протестов убирает с ответственных должностей госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова и председателя КГБ Валерия Вакульчика.





Правда, последнего назначает как раз на должность Равкова. Однако в белорусском реальном табеле о рангах председатель КГБ имеет бОльший политический вес, чем госсекретарь Совета безопасности.





Поэтому это замаскированная отставка Вакульчика. В последнее время ходили слухи, что якобы Вакульчик предложил Лукашенко начать переговоры с протестующими и поэтому попал в опалу.





Так это или нет, неизвестно. Но все обратили внимание, что в последнее время Вакульчик исчез с информационного экрана. Много давал интервью и комментировал последние события министр внутренних дел Юрий Караев. Активно выкладывался министр обороны Виктор Хренин.





Тот же Андрей Равков ставил свои посты в Фейсбуке. А Вакульчик странно молчал. Поэтому получил почетную отставку.





Непонятно, чем провинился Равков. Возможно, тоже был не таким решительным в подавлении протестов, как другие силовики.





А новый председатель КГБ Иван Тертель хорошо зарекомендовал себя перед Лукашенко по «делу Бабарико». Поэтому и пошел на повышение.





Но в любом случае это симптом брожения в силовых структурах.