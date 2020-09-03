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Лукашенко перетасовал верхушку силовиков: Вакульчик занял место Равкова, Тертерь стал главой ГКБ

Лукашенко отправил в отставку госсекретаря Совбеза Андрея Равкова, председателя КГБ Валерия Вакульчика и руководителя Госконтроля Ивана Тертеля

Экс-глава КГБ Вакульчик

При этом "отставка" весьма условна. Тертель назначен главой КГБ, а Вакульчик стал секретарем Совбеза. 

И.О. Комитета госконтроля назначен Василий Герасимов. До этого он был первым заместителем председателя ведомства.

О судьбе Равкова пока не сообщается.
"Белорусский партизан"
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