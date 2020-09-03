Экс-глава КГБ Вакульчик





При этом "отставка" весьма условна. Тертель назначен главой КГБ, а Вакульчик стал секретарем Совбеза.





И.О. Комитета госконтроля назначен Василий Герасимов. До этого он был первым заместителем председателя ведомства.





О судьбе Равкова пока не сообщается.















