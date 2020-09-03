Лукашенко перетасовал верхушку силовиков: Вакульчик занял место Равкова, Тертерь стал главой ГКБ
Лукашенко отправил в отставку госсекретаря Совбеза Андрея Равкова, председателя КГБ Валерия Вакульчика и руководителя Госконтроля Ивана Тертеля
Экс-глава КГБ Вакульчик
При этом "отставка" весьма условна. Тертель назначен главой КГБ, а Вакульчик стал секретарем Совбеза.
И.О. Комитета госконтроля назначен Василий Герасимов. До этого он был первым заместителем председателя ведомства.
О судьбе Равкова пока не сообщается.
"Белорусский партизан"
11:25 03/09/2020
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