







Как сообщает телегарм-канал Артема Горбацевича, Власова подозревается в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 293). Сумма ущерба государству оценивается в 614 тыс. рублей.





По делу проходят еще 2 человека: ее сын Борис Власов (соучредитель Мерлинтура), а также Светлана Нагорная (гендиректор Мерлинтура).





Как сообщалось, член президиума Координационного Совета была задержана ДФР 31 августа 2020 года. Сегодня, 3 сентября, будет принято решение о выборе меры пресечения в отношении Лилии Власовой.