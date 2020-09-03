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Был бы человек, статья найдется: члену президиума КС Лилии Власовой вменяют уклонение от уплаты налогов

Белорусские власти возбудили уголовное дело в отношении члена президиума Координационного совета Лилии Власовой.



Как сообщает телегарм-канал Артема Горбацевича, Власова подозревается в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 293). Сумма ущерба государству оценивается в 614 тыс. рублей.

По делу проходят еще 2 человека: ее сын Борис Власов (соучредитель Мерлинтура), а также Светлана Нагорная (гендиректор Мерлинтура).

Как сообщалось, член президиума Координационного Совета была задержана ДФР 31 августа 2020 года. Сегодня, 3 сентября, будет принято решение о выборе меры пресечения в отношении Лилии Власовой.
АФН
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