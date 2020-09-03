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Близкие к Лукашенко СМИ анонсировали кадровые чистки

Александр Лукашенко намерен в ближайшее время произвести кадровые перестановки в руководстве республики.

"В ближайшее время президент примет кадровые решения", - сообщают госагентство БелТА и близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул первого".

Как ожидается, назначения будут проведены уже в четверг.

"У президента сегодня кадровый день. Ждем новых назначений", - отмечает БелТА.

Напомним, что после проведения президентских выборов указом от 19 августа президент Беларуси Александр Лукашенко переназначил Романа Головченко премьер-министром республики с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания.

Еще одним указом он назначил членов правительства. Согласно документу, все члены правительства, в том числе руководители силовых ведомств, сохранили свои посты.
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