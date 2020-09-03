Близкие к Лукашенко СМИ анонсировали кадровые чистки

"В ближайшее время президент примет кадровые решения", - сообщают госагентство БелТА и близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул первого".





Как ожидается, назначения будут проведены уже в четверг.





"У президента сегодня кадровый день. Ждем новых назначений", - отмечает БелТА.





Напомним, что после проведения президентских выборов указом от 19 августа президент Беларуси Александр Лукашенко переназначил Романа Головченко премьер-министром республики с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания.





Еще одним указом он назначил членов правительства. Согласно документу, все члены правительства, в том числе руководители силовых ведомств, сохранили свои посты.



