Ольга Ковалькова





"В четверг начинается суд над Ковальковой и Дылевским", - сообщили в штабе совета.





Напомним, что ранее в режиме нон-стоп по административным делам судили Павла Северинца, а в итоге все закончилось возбуждением уголовного дела.



