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Максим Кац: «Элиты в Беларуси сейчас сидят и гадают – свалится Лукашенко или нет»

Российский политик и Youtube-блогер рассказал о том, что происходит в головах у тех, кто выполняет приказы.

Максим Кац: «Элиты в Беларуси сейчас сидят и гадают – свалится Лукашенко или нет»
В своем очередном разборе ситуации в Беларуси Максим Кац высказал мысль, что власть в любой стране должна держаться на общественном консенсусе:

– Трамп в США набрал меньше голосов, чем Клинтон. Но тем не менее, все согласились, что он президент, так как общество принимает существующую процедуру выборов.  Именно поэтому Трамп – легитимный президент и никаких вопросов ни у кого нет, пусть он даже кому-то не нравится.

А вот в Беларуси власть долгие годы держалась не на честной процедуре:


– Власть Лукашенко держалась на ощущении, что его поддерживает большинство белорусов. Именно это давало ему мандат на управление страной. Пусть он жульничал, дорисовывал себе процент, но большинство все равно было за него.

И это было консенсусом. На этом основании он мог отдавать приказы армии и милиции… Но этим летом все изменилось – Лукашенко проиграл выборы, и всем стало понятно, что больше мандата управлять страной у него нет.

Вместе с тем у него остались рычаги управления, которые работают по инерции. Он может кого-то уволить или посадить, остались рычаги управления бюджетом и финансами.

То есть, ситуация в висящем состоянии: вроде бы по факту власть есть, но все понимают, что быть ее не должно. Элиты в Беларуси сейчас сидят и гадают – свалится Лукашенко или нет.


Максим Кац считает, что в этой ситуации выполнять приказы стало сложнее даже силовикам.

– Раньше было просто: арестовал – получил орден. А сейчас возникают сомнения, а вдруг суды не слушаются? Вдруг найдется судья, которые не послушает вертикаль? А вдруг военные не послушаются? Вдруг завтра окажется, что Лукашенко проиграл, а ты вчера побил женщин?

Это то, что происходит в головах у элит сейчас. И единственная мысль Лукашенко: как успокоить элиты. А для этого нужно убрать людей с улиц. Как угодно – деморализовать, напугать, лишь бы только они перестали этими флагами размахивать.

Каждая массовая акция – это очередной удар по расшатанным нервам элит. И еще одно подталкивание их к размышлениям, – считает Максим Кац.
Gazetaby.com
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