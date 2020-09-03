В СК подали заявление на заведение уголовного дела против Лукашенко









Заявление написал Юрий Губаревич – лидер движения «За свободу», член КС. Сегодня его допросили в СК как свидетеля по уголовному делу, заведенному по факту создания совета.





Губаревич просит, чтобы в отношении Лукашенко завели «уголовку» про части третьей статьи 357 УК («Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти, повлекшие гибель людей или связанные с убийством»).





В заявлении Губаревич указал, что Лукашенко мог иметь «непосредственное отношение к заказу и организации масштабных фальсификаций результатов голосования на выборах президента, выразившихся в подделках протоколов, недопуске наблюдателей и других нарушениях избирательного процесса».





Кроме того, обратил внимание Губаревич, Лукашенко «с помощью подчиненных ему должностных лиц мог иметь непосредственное отношение к фактам немотивированного и чрезмерного применения силы к мирным демонстрантам, задержаниям, избиениям и пыткам, а также подтвержденным случаям насильственной смерти участников мирных акций».