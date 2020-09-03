



В Беларуси со дня выборов 9 августа не прекращаются протесты несогласных с их итогами. За это время были задержаны 7,4 тыс. человек, пострадали более 800, четверо погибли.





«Конечно же, мы несколько раз делали попытки связаться с послом РФ в Беларуси. Мы пока не получили никакого ответа, но мы ждем, мы готовы… нашу позицию объяснить. <...> Говорят, что наши послания дошли и скоро будет ответ»,— сказала госпожа Колесникова в эфире «Эха Москвы».





Ранее Мезенцев сообщил, что российские дипломаты не планируют встречаться с оппозицией. По его мнению, вопросы, которые сейчас решаются в Беларуси с оппозицией,— это внутреннее дело страны. «Мудрый народ республики сам определит оптимальный путь своего развития. Позиция России — это поддержка того огромного потенциала двусторонних отношений»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).







