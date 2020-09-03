



Сделано это будет «для защиты обеспокоенных активностью НАТО властей республики».





Такое предположение содержится в прогнозе по поводу встречи Александра Лукашенко и российского премьер-министра Михаила Мишустина, которая должна пройти сегодня, 3 сентября, в Минске.





Прогноз опубликован Sputnik Беларусь с ссылкой на источник знакомый с ходом подготовки встречи.





«Потребности белорусских властей четко понимают и в Москве и осознают, что сейчас Лукашенко больше не с кем вести диалог, а значит и мотивация к переговорам у белорусского лидера высокая. Минск остро нуждается в поддержке на внешнеполитическом контуре, а также в "живых деньгах"», - говорится в статье.





В ней также отмечается, что сейчас самое удобное время для российской стороны достать «дорожные карты» союзной интеграции. Белорусский президент заинтересован в том, чтобы получить быстрый результат и доказать не только своему электорату, но и оппонентам, что еще способен выбивать преференции для республики.





Авторы прогноза предполагают, что высокие переговорщики из российского правительства будут настаивать на принятии решений по дальнейшей судьбе Союзного государства.









Дополнительно заинтересованные стороны могут обсудить и вопрос реализации энергии, которую будет вырабатывать Белорусская атомная станция. Ведь Польша и балтийские страны договорились, что не станут приобретать белорусскую электроэнергию.





«Слова президента Лукашенко о том, что у границ республики лязгают гусеницами танки НАТО, а самолеты североатлантического альянса долетят до Минска за считанные минуты, могут привести к неожиданному результату. Российская сторона вполне обосновано в рамках существующих отношений союзников может предложить разместить на белорусской территории свою военную базу для защиты обеспокоенных активностью НАТО властей республики. В сложившемся пасьянсе выгодной для Минска комбинации нет. Вопрос об автоматическом продлении аренды для двух военных объектов России в Вилейке и Ганцевичах выглядит просто решенным», - пишет Sputnik.