Светлану Тихановскую номинировали на премию имени Сахарова
Кандидата в президенты Светлану Тихановскую номинировали на престижную правозащитную премию имени Сахарова.
«Сегодня Светлана Тихановская — лидер мирного сопротивления в защиту фундаментальных прав человека, которая сейчас находится в изгнании. Но более важно то, что Светлана Тихановская стала надеждой на демократическое будущее Беларуси», — говорится в комментарии премии.
Премия «За свободу мысли» имени Сахарова — премия в области прав человека, учрежденная в 1988 году Европейским парламентом в честь Андрея Сахарова. Премия вручается лицам, внёсшим «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару». Лауреатами премии из Беларуси являются Александр Милинкевич и Белорусская ассоциация журналистов.
07:47 03/09/2020
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