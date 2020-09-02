Самый тихий диктатор. Режим Салазара в Португалии

Антониу ди Оливейра Салазар правил Португалией 40 лет, он установил правый диктаторский режим, который просуществовал дольше всех в Европе

Он управлял Португалией 40 лет. Университетский профессор выел страну из глубокого экономического кризиса, сумел сохранить нейтралитет во Второй мировой войне, но так и не перестроился на новые вызовы современности.





Позвали военные

В 1920-х Португалия была одной из беднейших стран Европы. Власть захватили военные и пригласили на должность министра финансов профессора-экономиста из университета Коимбры, известного своими консервативно взглядами.





В 1928 году Антониу ди Оливейра Салазар заступил на пост, резко сократил бюджетные расходы и быстро добился финансовой стабилизации. Португалия стала постепенно выходить из экономического кризиса, выплатила внешний долг и победила инфляцию.





“Его фигура устраивала промышленных магнатов, устраивала аристократию и простой люд, подходила для армии и духовенства. Затем он сказал: я не играю в политику, я работаю в правительстве”, -объясняет успех Салазара португальский политолог Жейме Пинту.





За 5 лет Португалия, которая ранее закупала хлеб за границей – уже экспортировала свою пшеницу.





Диктатор – премьер





В 1932 году Салазар стал премьер-министром. В 1933 году была принята новая конституция Португалии, которая давала Салазару, как премьеру, практически неограниченные права, устанавливая правый авторитарный режим в стране. Большинство историков характеризуют правление Салазара как диктатуру. Однако анархическая республиканская эра 1910—1926 годов привела к тому, что и армия, и церковь, и монархисты, и аристократы, и правые предпочли режим Салазара предшествующим республиканским правительствам. Впоследствии режим Салазара стал поддерживать средний класс, особенно консервативное крестьянство.





Идеология Салазара Эстадо Ново – Новое Государство – основана на христианской социальной доктрине. Ее объявил в конце XIX века папа Леон XIII в энциклике Рерум Новарум. Это был своего рода ответ на классовую борьбу придуманную Марксом. Церковь давала свое видение развитию справедливого взаимодействия рабочих и работодателей. В корпоративном государстве место политических партий и профсоюзов занимали межклассовые отраслевые объединения. Главная задача которых – не поменяться местами, а в симбиозе работать на результат.





Правящей и единственной партией являлся Национальный союз (считавшийся не партией, а общенациональным движением). Видную роль в управлении играла государственная военизированная организация Португальский легион. Первый глава Португальского легиона — профессор-экономист Жуан Кошта Лейте — был ближайшим сподвижником и доверенным лицом Салазара.





Одной из опор режима Салазара была тайная полиция PIDE. Хотя в стране формально не существовало смертной казни, агенты PIDE расправлялись с неугодными без суда и следствия. Тюрьма Таррафал на островах Кабо-Верде превратилась в своеобразный лагерь смерти, где заключенные умирали от болезней и пыток. По приблизительным подсчетам, за сорок лет диктатуры жертвами политических репрессий стало около 30 тысяч человек. Это намного меньше, чем при правых режимах в Испании, Германии и Италии, поэтому правление Салазара иногда называют мягкой диктатурой.

Пережил войну

Салазар сохранил нейтралитет Португалии во время Второй мировой войны. Он успешно торговал с обеими сторонами вольфрамом — стратегическими металлом, необходимым для военной промышленности. В итоге золотой запас Португалии вырос примерно в семь раз — с 63,3 миллиона долларов в 1938 году до 438 миллионов в 1946-м.





Во время войны в Португалии вместе со своими капиталами, прятались основные королевские семьи Европы. Гарантии беспрекословно соблюдались. Инвестиции росли, экономика тоже — страна развивалась.





Португалия была принята в НАТО в 1949 году.

Умер своей смертью

В 1968 году состояние здоровья Салазара было серьёзно подорвано инсультом, спровоцированным падением с шезлонга, и 27 сентября 1968 года его отстранили от государственных дел. Сам же Салазар до конца своих дней так и не узнал об этом, министры отчитывались перед ним и делали вид что он по-прежнему руководит страной. Специально для него даже выпускали в одном экземпляре газету, которая подавала ему только правильные новости.





Салазар умер 27 июля 1970 года. Его режим пал через 4 года.