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Вчера Европа, сегодня США подключились. Готовят санкции против властей Беларуси

Глава Госдепартамента Майк Помпео потребовал немедленного освобождения всех задержанных участников протестов в Беларуси и призвал официальный Минск прекратить насилие.


Как сообщает Reuters, Майк Помпео сообщил, что США и европейские партнеры вместе обдумывают вопрос о введении целевых санкций против всех причастных к нарушению прав человека в Беларуси.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник сообщало, что санкции против властей Беларуси вместе обсуждают ЕС, Великобритания, США и Канада. Согласно источнику, санкции могут быть введены в ближайшем будущем.
ИИ/ИР belsat.eu
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