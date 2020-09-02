



Как сообщает Reuters, Майк Помпео сообщил, что США и европейские партнеры вместе обдумывают вопрос о введении целевых санкций против всех причастных к нарушению прав человека в Беларуси.





Ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник сообщало, что санкции против властей Беларуси вместе обсуждают ЕС, Великобритания, США и Канада. Согласно источнику, санкции могут быть введены в ближайшем будущем.







