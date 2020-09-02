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Колесников: «Сохраняя свою диктаторскую власть, Лукашенко утрачивает ее в пользу Путина»

Российский политолог Андрей Колесников рассказал Медузе о мягкой ползучей аннексии России в сторону Беларуси.

Колесников: «Сохраняя свою диктаторскую власть, Лукашенко утрачивает ее в пользу Путина»
По мнению политолога, из той ситуации, которая сейчас складывается в Беларуси, у Александра Лукашенко нет хорошего выхода.

– Он полностью порвал отношения с Западом, утратил возможность маневрирования и теперь полностью в руках Путина. Деваться ему от мягкой ползучей аннексии России некуда. Тем самым, сохраняя свою диктаторскую власть, он ее утрачивает, по сути, в пользу Путина, – считает эксперт.

По словам Андрея Колесникова, он мало верит в сценарий, когда Лукашенко и Путин договорятся о чем-то прямо сейчас – во время предполагаемой встречи в Москве.

– Лукашенко это важно с точки зрения публичной политики – продемонстрировать своей группе поддержки в Беларуси, что Путин с ним. А заодно показать протестующим, что Россия рассматривает возможность любой помощи Лукашенко. В том числе военной, полицейской и информационной, – отмечает он.


Тем не менее, российский аналитик не исключает, что Лукашенко будет вынужден поступиться суверенитетом страны ради сохранения власти. Но для этого ему придется пойти на какой-то формат фактического объединения Беларуси и России.

– Этот союз может выглядеть как еще более близкое образование с формальным сохранением за Лукашенко поста президента. Или же это может быть полное поглощение – и тогда он занимает пост в каком-то наднациональном органе. Но это все будут междиктаторские договоренности.

Еще есть такая «мелочь» как белорусский народ или гражданское общество, которое никогда не примет никакого оккупационного наместника из Москвы, не согласованного с этим гражданским обществом. Но согласовывать своего ставленника с белорусским обществом Путин не будет никогда, как показывает российская практика – и это будет проблемой.

Было много разговоров, что революция захлебнется, остановится. Но она не остановится. Революция может немного затихнуть после первого эпизода. Но затем будут второй, третий эпизоды…

Все – это уже другая Беларусь, это нужно учитывать двум автократам. Если они это не учтут, то в долгосрочной перспективе проиграют, – подчеркивает Андрей Колесников.
gazetaby.com
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