"Пошли вон!" - студенты МГЛУ сотрудникам ОМОН









Сотрудники милиции задержали несколько студентов, которые принимали участие в акции возле МГЛУ. Известно имя по крайней мере одного задержанного – это Виктор Кузьминчук.





Задержанным 1 сентября студентам начали раздавать аресты сроком от 5 до 15 суток, сообщает правозащитный центр «Весна».









belsat.eu



