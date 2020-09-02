Цепкало поддержал критику Тихановской в адрес штаба Бабарико

«Что касается политических партий, мне кажется это дело самих граждан. Единственное, мне не хотелось бы, чтобы сейчас штаб Виктора Бабарико втянулся в какие-то дискуссии в отношение того, как зарегистрировать, какой устав, где собрать людей. Подадут заявку в министерство юстиции, министерство юстиции скажет — вы тут внесите такие-то изменения и люди, вместо того, чтобы решить главную проблему — это уход Лукашенко от власти, уход Лукашенко из Республики Беларусь, будут обсуждать вопросы чисто юридические, регистрационные, организационные, и так далее. Опасность в том, чтобы затянуть в юридический процесс политический протест», - заявил Цепкало.





Он также предостерег лидеров белорусской оппозиции от необоснованного доверия к заявлениям Лукашенко.





«…последние 8-10 лет Лукашенко время от времени поднимает вопрос о внесении изменений в Конституцию. Понятно, что это заканчивается ничем. Я абсолютно убежден в том, что сегодняшний вброс обсуждения Конституции — это попытка заболтать реальную проблему, которая существует в нашей стране.









А реальна проблема — она выражена достаточно простым лозунгом, сформулированным народом, и смысл этого лозунга заключается - "уходи!" Это абсолютное желание большинства, 97 процентов белорусов, чтобы Лукашенко ушел от власти и дал нашему народу возможность нормально развиваться», - напомнил Цепкало.





«Сейчас все, что нацелено на нарастание протестного движения, все, что нацелено на подъем белорусского народа, все, что нацелено на организацию забастовок, демонстраций и массовых акций — это должно поддерживаться всячески. Все, что этому препятствует, я думаю должно просто отвергаться или быть перенесено на тот период, когда мы решим наши главные задачи», - подчеркнул он.