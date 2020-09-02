– Латушко сообщил, что находится в Польше, но, по его словам, речи об эмиграции не идет. Как оцениваете его шаг?





– Он вроде прокомментировал, что уехал на пару дней на какую-то конференцию. Если это так, то в комментариях этот поступок не нуждается. Если же он уехал, дабы скрыться там от угрозы преследования, то, если честно, не разделяю такую позицию.





Не хочу никого обижать, но считаю, что отъезд из страны – это уход от ответственности, от борьбы. На мой взгляд, это все-таки проявление слабодушия. Хорошо из-за рубежа что-то говорить: когда безопасно – чего не бороться-то?





Мне кажется, если ты претендуешь на лидерство – так веди себя как лидер, будь готов повести за собой массы, пострадать за свои идеи. Не побоялись этого Бабарико и ряд других фигур. Нельзя бросать тех, кого ты пытаешься возглавить.





Может быть, у меня идеалистическое представление. Понимаю, что моей позиции можно оппонировать и говорить: какой толк будет, если его повяжут, а за границей он может что-то сделать, принести пользу. Но мое мнение такое.





– Вчера Лукашенко очень жестко высказался по поводу Латушко: заявил, что тот «перешел красную линию» и скоро «ответит по закону». Допускали ли вы вероятность его ареста?





– С одной стороны, с рациональной точки зрения смысла в этом не вижу. Какого практического политического результата таким образом можно достигнуть? Получить еще одного политзаключенного?





Оказывает ли Латушко сильное влияние на увеличение протестных настроений? Не уверен, что такое имеет место быть. Является ли он незаменимым в Координационном совете? Не думаю.





Но с другой стороны, нам же неизвестно, что думает сторона, которая принимает решения. Возможно, со стороны Лукашенко имеет место быть какая-то личная обида.





– Почему в ситуации политического кризиса лишь несколько дипломатов и директор Купаловского театра поддержали общество? Почему номенклатура осталось такой монолитной?





– Возможно, это преданность плюс личные убеждения. Возможно, это страх столкнуться с репрессиями и потерять свое место. Возможно, это убежденность, что существующий режим устоит, возможно, в головах этих людей еще не достигнута критическая масса для публичных высказываний и действий против действующей власти. А, возможно, это смесь всех названных причин.



