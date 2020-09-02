Павел Латушко находится за пределами Беларуси, но обещал вернуться













"Мы подтверждаем, что Павел Латушко не находится сейчас на территории Беларуси. Насколько нам известно, эта поездка должна занять несколько дней, после Павел Латушко планирует вернуться в Минск", - заявил "Интерфаксу" официальный представитель совета Антон Родненков.





При этом в совете заявили, что власти Беларуси оказывают на Латушко давление.





"Мы считаем, что вчерашние заявления Александра Лукашенко являются прямыми угрозами в сторону Павла. На него оказывается беспрецедентное давление", - сказал он.





Латушко выехал в Польшу для участия в экономическом форуме и скоро вернется в Минск, сообщил "Интерфаксу" член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак.





"Павел выехал в Польшу для участия в экономическом форуме и скоро вернется в Минск", - сказал он.





Ранее госагентство БелТА сообщило, что Латушко выехал за пределы Беларуси, находится в Польше. "Только что нам стало известно, что член президиума Координационного совета Павел Латушко выехал за пределы Республики Беларусь. Это произошло минувшей ночью", - сообщает госагентство БелТА в своем телеграм-канале.





По данным источников агентства, Латушко уехал в Польшу.



