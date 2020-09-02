На совместной пресс-концеренции с находящимся сейчас в Москве главной белорусского МИД Макем (вопрос: а что он там делает, если не обсуждает, как продать белорусский суверенитет подороже?) Лавров заявил, что уверен, что есть те, кто заинтересован, чтобы мирные протесты в Беларуси сорвались в конфронтационные выступления.





— Есть подтвержденные сведения, что подобная деятельность ведется с территории Украины, — уверен он, подчеркнув, что действующие там структуры провоцируют радикальные действия в Минске и других городах Беларуси, финансируют соответствующие мероприятия.





В Украине, продолжил Лавров, ведется подготовка экстремистов, в частности в Волынской области.





— По нашим оценкам, порядка двухсот экстремистов, тренированных в Волынской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь, — считает Лавров.





«Боевики» российские и украинские

Как напоминает tut.by , 29 июля белорусские власти заявили о задержанных «33 боевиках из ЧВК Вагнера». После резкого сближения после выборов, Минск передал задержанных Москве, которые назвали задержание провокацией украинских и американских спецслужб. В риторике Лукашенко все чаще стала мелькать тема Украины.





«Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны. Скажите, а как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда, — заявил Лукашенко 14 августа.





«Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ! И это не зря. Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство приказывают провести нам новые выборы», — сказал он 16 августа.



