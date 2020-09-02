«Лукашенко — президент раскола белорусского общества»

Очень долго молодой и свежий диктатор использует против своих оппонентов простые аргументы из серии: Я объективно так хорош для своего народа, что выступать против меня могут только проплаченные агенты иностранных государств, врагов нашей Родины.





Одновременно это и есть главный контент в коммуникации со своим электоратом.





А когда на улицу выходят в мирном протесте сотни тысяч граждан возникает неожиданное затруднение. Отмахнуться от протестующих и оппонирующих, как агентов Госдепа, Запада, печеньки-поедателей больше нельзя, не катит, потому что все живут по-соседски, на одной лестничной клетке и друг про друга знают примерно всё.





И тогда у диктатора не хватает слов для разговора со своим избирателем, со своей паствой. Немота интерпретации происходящего. Если не печеньки, то что? А поскольку языка общения с оппонентами не было отродясь, то наступает тотальная немота власти. Человеческий язык заменяется пиктограммой, картинкой, как на указателе в общественный туалет. И эта пиктограмма сегодня выглядит так: человек, похожий на Лукашенко, с автоматом…





Привычка искать объяснения всем противоречиям вне собственной политической системы — давняя советская традиция, заложенная ещё тов.Сталиным, увидевшим в полной и окончательной победе социализма в 1936 году — причины обострения классовой борьбы, что и привело к 1937 году. Вскоре выяснилось, что большинство командного состава Красной Армии и ЦК ВКП(б) состояло из немецко-польско-японских шпионов и диверсантов.





Парадокс советской системы в том и состоял, что, уничтожая церковь, как воплощение главного идеологического греха человечества, и, настаивая на материализме, вожди Партии и главные теоретики марксизма напрочь отказывались видеть противоречия развития в самой накундёпанной ими практике социализма.

Сильная ностальгия по социализму многих руководителей на постсоветском пространстве отражает сознание правящей элиты, которой присущи базовые черты агрессивного идеализма.





Внутренних противоречий в их картине мира нет. А есть лишь жгучее желание Запада «нашего мишку посадить на цепь, вырвать ему зубы и когти, а потом чучело из него сделать»! «И попутно нашу синеглазую сестру Белоруссию — расчленить и отдать на откуп диктатору Камеруна Мише Соколову».





Ключевая черта современного общества — массовое повышение уровня образования, эрудиции, компетентности, информированности и кругозора избирателей.





Мне представляется, что главное противоречие политического развития в автократических государствах — противоречие между уровнем общественного представ о причинах проблем в экономике и развитии и ограниченным/извращенным/отсталым взглядом на эти проблемы узурпировавшим власть автократом. Отсюда вытекает коренное различие в способах/механизмах формирования движущих сил и средств развития и роста.





Хорошей иллюстрацией этого противоречия служат слова Лукашенко из его предвыборного выступления:





«Но готовы ли вы белорусы, сегодня эти полномочи с этой конституцией передать другому?...Завтра придёт человек новый неизвестный и возьмёт эту конституцию. Вы его удержите от обвальной приватизации? От того, что он толкнёт вас влево или вправо?».





Такие лидеры, как Лукашенко, мыслят себя в категориях политической исключительности и бессрочной легитимности. Он рассказывает о своих достижениях 1994 года и апеллирует к обществу, как будто то, что он сделал тогда даёт ему легитимность на правление до самой его смерти. Я вам власть не отдам! — говорит он белорусскому народу, не понимая, что источником власти этот самый народ и является.





Лукашенко — президент раскола Белорусского общества. То, как он относится к своим оппонентам — классический раскол, проведение жирной черты между Я и они: «Там в политике, куда вы ринулись, ничего не понимая, другие законы!».





Но хватит о Лукашенко. У нас самих есть проблемы с властной немотой интерпретации природы протеста, если печеньки не прокатят. Хабаровск — лучшая иллюстрация.





Да и уровень образования, эрудиции и информированности нашего общества предполагает конкурентный механизм формирования элит для выявления иерархии проблем и способов их решения.





Хотел закончить заметку пословицей Бенгали:



