+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

17 человек без Лукашенко: санкции ЕС оказались более чем символичными

По сообщениям Польского Радио, в санкционный список ЕС вошли 17 человек, при этом Александра Лукашенко в нем не оказалось.

Эксперты из стран Евросоюза подготовили предварительный список лиц, против которых будут введены санкции за насилие в отношении протестующих и фальсификации выборов в Беларуси.

В список вошли 17 человек, но Александра Лукашенко там нет.

Консенсус экспертов по фигурантам списка означает, что он, вероятно, будет одобрен на следующей неделе послами стран ЕС, после чего его официально уже утвердят на уровне министров.

Сообщается, что подготовленный список остается открытым, а это значит, что в него в любое время могут быть добавлены новые имена. Потенциально в него могут войти 30 человек.

Планируемые санкции против ответственных за насилие и фальсификации в Беларуси предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и замораживание финансовых активов в европейских банках.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Людмила Мирзаянова
ХАМСТВО ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, ВИКТОР
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]