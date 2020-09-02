17 человек без Лукашенко: санкции ЕС оказались более чем символичными

Эксперты из стран Евросоюза подготовили предварительный список лиц, против которых будут введены санкции за насилие в отношении протестующих и фальсификации выборов в Беларуси.





В список вошли 17 человек, но Александра Лукашенко там нет.





Консенсус экспертов по фигурантам списка означает, что он, вероятно, будет одобрен на следующей неделе послами стран ЕС, после чего его официально уже утвердят на уровне министров.





Сообщается, что подготовленный список остается открытым, а это значит, что в него в любое время могут быть добавлены новые имена. Потенциально в него могут войти 30 человек.





Планируемые санкции против ответственных за насилие и фальсификации в Беларуси предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и замораживание финансовых активов в европейских банках.