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Сепаратные переговоры: Мишустин летит в Минск, Хренин - в Москву

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября, сообщил 2 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Буквально завтра состоится визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Минск", - сказал Лавров в среду, открывая встречу с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Он напомнил, что до конца следующей недели состоится и визит в Москву Лукашенко.

Также, как передает Минобороны РБ, министр обороны Виктор Хренин посетит Москву 4 сентября. 
"Белорусский партизан"
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