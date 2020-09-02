



"В списке задержанных в Минске за 1 сентября уже больше 70 человек. Многих из них отпустили, но часть все же проведет ночь в изоляторе до суда. В том числе и задержанные журналисты", - сообщает незарегистрированный правозащитный центр "Весна" в своем телеграм-канале.





На данный момент правозащитники приводят список из 78 человек и отмечают, что он будет дополняться.





Как сообщалось, во вторник, 1 сентября, в Минске прошли очередные несанкционированные массовые акции. Одной из наиболее многочисленных стала акция студентов нескольких вузов, которые намеревались передать в министерство образования петицию за отставку президента Александра Лукашенко и справедливые выборы президента. Сообщалось о задержании части участников акции.





Помимо этого в разных районах Минска прошли другие протестные акции, сообщали очевидцы.





При освещении акций протеста были задержаны шестеро журналистов. По данным портала tut.by, они останутся в РУВД Октябрьского района до утра среды, 2 сентября. Портал уточнил, что среди задержанных двое работающих на него журналистов - Надежда Калинина и Алексей Судников, журналисты "Комсомольской правды в Беларуси" Сергей Щеголев, Никита Дуболеко и Мария Элешевич, а также журналист БелаПАН Андрей Шавлюго. По данным белорусских СМИ, им может быть предъявлено обвинение в участии в несанкционированном массовом мероприятии (ст 23.34 КоАП).