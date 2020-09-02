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Лукашенко рассказал, что Симоньян и Russia Today помогли избежать революцию в госСМИ

Во время визита в Барановичи Александр Лукашенко сказал журналисту RT (Russia Today), что некоторые белорусские журналисты после начала протестов в стране “хайпанули на этой теме».


«Они уже заранее сформировали один канал, второй, третий, коллектив, и ждали, когда революция произойдет. Вы понимаете, в этот сложный период насколько были важны вы для нас. И то, что вы технически показали, технари ваши, и журналисты… и руководитель ваша. Это очень дорого стоит», — заявил Лукашенко, передает Радио «Свабода».

Данное заявление свидетельствует, что картина мира у Лукашенко сведена к примитивному: тот, кто меня хвлит, а моих оппонентов "мочит" - тому спасибо. Но можно так хвалить и так "мочить", что будет обратный эффект. Собственно, именно это сейчас и происходит. И всем понятно, что российские пропагандисты работают не на Лукашенко, а на Путина. кажется, только белорусский лидер единственный, кто этого не видит.  

Кстати, ранее руководитель RT Маргарита Симоньян отрицала, что сотрудники канала были направлены в Минск для работы в Белтелерадиокомпании.

Однако из СМИ известно, что две бригады технических специалистов из российского гостелеканала RT (Russia Today) приезжали на работу в Белтелерадиокомпанию после того, как работники БТ объявили забастовку. По словам сотрудника новостной редакции БТ, первая из бригад приехала 18 августа.
"Белорусский партизан"
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