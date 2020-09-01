Сергей Маликов. Фото: личный архив





Сергей Маликов во время предвыборной кампании руководил городским штабом Виктора Бабарико, а сейчас он принимает участие в сборе подписей, чтобы инициировать созыв собрания по вопросу об отзыве депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Хлобукина (для этого необходимо собрать 150 подписей избирателей, проживающих на территории округа).





Маликов рассказал Intex-press , что 30 августа приехал в микрорайон Боровки для того, чтобы забрать уже подписанные листы избирателей. Там к нему подошли сотрудники правоохранительных органов и заявили, что он задержан за нарушение закона о «Массовых мероприятиях». Маликов утверждает, что со стороны сотрудников правоохранительных органов на него никакого давления не оказывалось, диалог был вежливым и грамотным. В этот день его продержали три часа в ГОВД, а потом отпустили домой без замечаний и претензий.





На следующий день, 31 августа, Сергей поехал за подписными листами в Северный микрорайон.





– Когда я приехал на место, меня уже ждал тот же сотрудник милиции, который задерживал меня за день до этого, – пояснил активист.





Маликова снова обвинили в нарушении закона о «Массовых мероприятиях». Он оставил машину на месте задержания, а сам поехал с милиционерами в ГОВД для разбирательств. Предварительно активист позвонил жене, сообщил о задержании и сказал, чтобы она забрала машину.





В ГОВД в отношении Маликова был составлен протокол за нарушение закона о проведении массовых мероприятий, и Сергея до суда отправили в ИВС. Суд состоялся 1 сентября и проводился по скайпу. Судья вернула документы в ГОВД для устранения недостатков, после чего Маликова освободили.









По словам Сергея, когда он находился в ГОВД, его жена забрала машину с места задержания и еще какое-то время ездила по делам. Когда возвращалась домой, на въезде во двор ее остановили инспекторы ГАИ. Сотрудники МВД высадили женщину из автомобиля, а саму машину стали грузить на эвакуатор. Женщина утверждает, что при погрузке автомобиль повредили, все происходило в присутствии свидетелей.





Маликов говорит, что из машины милиция изъяла папку с подписными листами, где уже было собрано примерно 170 подписей избирателей. Эти документы правоохранители приобщили к делу.





Сейчас Сергей Маликов обратился в Следственный комитет и прокуратуру с заявлением по факту повреждения автомобиля во время эвакуации и изъятия папки с подписями избирателей.