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Валерий Карбалевич: Шансы на регистрацию партии «Вместе» близки к нулю

Идея о создании новой партии озвучена очень не вовремя - на волне массовых протестов, и она не имеет шансов на воплощение. В Беларуси партии не регистрируются с 2000 года.


Политолог аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич прокомментировал Thinktanks.by заявления штаба Бабарико о создании своей партии.

- Это означает, что людям, организовавшим эту пиар-акцию (я называю данное заявление именно пиар-акцией) нужно было заявить о себе и попытаться занять команду Бабарико, сформированной во время президентской кампании и оказавшейся без прав, так сказать. Теперь нужно имеющуюся энергию направить в практическое русло – чтобы люди не сидели без дела. Вот и придумали – создадим партию.

- Многие трактуют это как попытку штаба Бабарико подмять под себя Координационный совет и направить в другое русло политическую повестку дня.

- Я так ситуацию не вижу. Если речь идет про партию, то не могли они ставить своей задачей отставку Лукашенко. Было бы странно, если бы такая задача стала целью партии. Партия – это структура более далекого будущего, которая ставит целью борьбу за власть. Поэтому они и говорят про конституционную реформу», про экономические преобразования, хотя сформулировано крайне общо, за прозвучавшим заявлением я не вижу конкретной идеологии партии.

Подмять под себя Координационный совет – нет. Я скорее вижу попытку посмотреть за горизонт нынешних протестов. И не более того.

- Насколько удачный момент выбран для подобного заявления?

- Момент не совсем удачный, потому что массовые протесты объединяют людей с различными политическими взглядами, разными идеологиями, разными ценностями, их объединяет одно – все они против Лукашенко. А политическая партия требует более очерченной идеологии или хотя бы более конкретных тезисов. В этом смысле партия может стать причиной, которая может оттолкнуть ту часть населения, которая не будет разделять их идеологию.

Во-вторых, во время массовых протестов ставить вопрос о партии выглядит как попытка переключить и повестку дня, и изменить смысл протеста. Что, собственно, и сказала Светлана Тихановская. Не ко времени занялись созданием партии, чему дипломатично удивился даже Павел Латушко. В условиях протестного подъема разговор о партии – это рутинизация политического процесса, даже бюрократизация. В этом смысле подобное заявление действительно звучит как диссонанс.


А самое главное, я не вижу практической реализации этой идеи, потому что партии в Беларуси не регистрируются с 2000 года. Думаю, шансы на регистрации партии «Вместе» близки к нулю: зачем Лукашенко легализация деятельности Виктора Бабарико и самой Марии Колесниковой?

Думаю, эту идею ждет участь предложения штаба Бабарико о проведении референдума по Конституции. Помните ролик, обнародованный уже после ареста Бабарико? Ничего из той идеи не получилось, да ее не особо пытались и продвигать – не до того было. Идея останется голой идеей.

Партия – инструмент демократического государства, с помощью которого населения отстаивает свои интересы в представительных органах. В Беларуси нет ни представительных органов, ни выборов, поэтому в существующей авторитарной системе роль партий весьма странная: 15 зарегистрированных партий мертвые, а остальные пытаются только выжить.

- Как вам видится дальнейшая политическая судьба Марии Колесниковой в свете объявленной инициативы?

- Думаю, политическая судьба Колесниковой может сложиться неплохо: если она не станет делать ошибок, странных заявлений, которые она уже делала. Она – одна из главных медийных фигур сегодняшнего протеста, Колесникова с Латушко – главные фигуры, с которыми отождествляют работу Координационного совета. 
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