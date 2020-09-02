



Пара пожертвовала $250 млн организации Center for Tech and Civic Life ("Центру технологий и гражданской жизни"), чтобы помочь нанять и обучить сотрудников избирательных участков и обеспечить участки необходимым оборудованием для проведения выборов.





Еще $50 млн получит организация Center for Election Innovation and Research ("Центр избирательных инноваций и исследований"), которая распределит средства в разных штатах в целях повышения безопасности выборов.





Цукерберг уточнил, что в этом году ожидается "беспрецедентный уровень голосования по почте". Также возросла необходимость в том, чтобы сотрудники избирательных участков и оборудование обеспечили бесконтактное голосование, заявил Цукерберг.





The Hill напомнило, что Facebook критиковали за неспособность предотвратить дезинформацию на выборах в США. В результате в компании стали строже подходить к содержанию размещаемого политического контента и пообещали удалять любые сообщения, которые бы демонстрировали попытки скоординированного вмешательства в электоральный процесс в США.





Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден и Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.





Трамп сказал, что если на выборах победит Байден, в стране может произойти революция радикальных сил.





Пока Байден опережает Трампа на семь процентных пунктов.