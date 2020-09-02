Павел Усов: Партийность и авторитаризм

Цель любой политической партии - это приход к власти в государстве и ее удержание. Приход к власти может быть электоральным (через выборы) или революционным (через силовой захват и свержение действующего режима). В условиях авторитарного режима деятельность политических партий, особенно оппозиционных, весьма затруднительна. Фактически они находятся вне закона и под постоянным давлением, пространство их активности ограничено. Возможность осуществить свою цель посредством ТОЛЬКО выборов отсутствует, единственный путь к победе - это революция, т.е. силовой захват. Толчком для этого могут стать "избирательные кампании".





Безусловно, чтобы осуществить политический прорыв такая партия из небольшой группы единомышленников должна переродиться в массовую. Это означает, что перед тем как вступить в сражение с авторитарной системой, партия должна набрать вес, стать популярной и авторитетной, сформировать ячейки (структуры) по всей стране в государственных и общественных институтах, предприятиях, тем самым подготовив основу для революции. В момент революционного подъема партия становиться политическим острием (лидером) движения, консолидирует его и направляет, и таким образом приходит к власти в государстве. Такова роль и задача партии революции.





В Беларуси ситуация разворачивалась по другому пути. Фальсификация выборов привела к революции, к широкому протестному движению, к самоорганизации. Важное место в этом процессе занимают забастовки. Революция началась раньше, чем появились партии. Хотя с другой стороны, протопартиями стали инициативные группы кандидатов, которые в конечном итоге, объединились вокруг Светланы Тихановской. Понятно, что для успешного революционного движения необходима постоянная координация, мобилизация. Необходим политический центр, политический субъект и этим субъектом должен был стать Координационный Совет и президиум КС, что по сути и есть "партией Тихановской".





Вместо того чтобы усилить влияние, субъектность КС, штаб Бабарико во главе с Колесниковой предлагает иную инициативу - создание партии "Вместе", или "партию Бабарико". Которая, по положению в системе, целям и способам действий ни чем не будет отличаться от "партии Тихановской" или КС.





По логике вещей задачей этой партии должен быть приход к власти, т.е., свержение режима Лукашенко. Но, каким образом, данная партия собирается свергать этот режим? Логичным будет ответ, "через революцию", потому что другого способа на данный момент нет. Но ведь в Беларуси уже идет революция, есть широкое протестное движение, которое нужно возглавить, и которое нужно направлять. И выполнением данной задачей должен был заняться Координационный Совет, став Советом Революционным, став альтернативным правительством. Нет смыла создавать партию, для того, чтобы призывать людей на улицы, если люди уже вышли на улицы.





Нет смысла создавать партию, призывать вступать в нее людей, делать ее массовой, чтобы потом, при удобном случае организовать революцию. Это то же самое, что заставить дерево расти в зерно. Это социальная и политическая регрессия.





Есть много предположений относительно причин создания данной структуры именно сейчас. Пока оставим ту, которая может быть связана с целями власти по канализации протеста.





1. Создание полноценного политического субъекта в правовом поле в Беларуси. Но как мы знаем, в авторитарной системе нет правового поля, все то, что находится в оппозиции к режиму рассматривается властью как "незаконное", "деструктивное" и подвергается репрессиям. Более того, в Беларуси после масштабных фальсификаций, убийств и пыток пространства для "права" уже нет. Те люди которые находятся у власти — вне закона.





Далее. Для того чтобы попасть в "правовое поле" очерченное властью, необходимо реализовать ряд условий: создать региональные структуры, которые имели бы юридические адреса, провести учредительный съезд, ну и конечно зарегистрировать данную партию в Министерстве Юстиции РБ. Данный процесс займет несколько месяцев, а ведь в Беларуси революция. В свою очередь Минюст может просто партию не зарегистрировать. Зачем регистрировать партию, которая собирается свергать политический режим. Это практически то же самое, что регистрировать партизанский во время войны отряд, который собирается пускать под откос поезда, в Гестапо (старая политическая шутка).





Кто-то может сказать, что "авторитетная партия" может действовать незарегистрированной. Но в этом случае власти могут вернуть печальную статью уголовного кодекса, 193.1, согласно которой "организация деятельности либо участие в деятельности политической партии, иного общественного объединения, религиозной организации или фонда, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию, наказывались штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до двух лет". Вот и нет "легального поля".





Соответственно, в нынешних условиях, партия может быть только революционной, ей не нужна регистрация, нужна только деятельность направленная на организацию революции и управления ею. Но революция в стране уже идет, и для координации движения и созывался Совет. Неужели "новая партия" поможет найти людей, которые смогут возглавить революцию? Думаю нет.





2. Становление электоральной партии. Конечно, одной из причин могло бы быть формирование электоральной партии, нацеленной на долгую позиционную борьбу. Оно и логично, если бы президентские выборы прошли с фальсификациями и без революционного подъема. Большой массовый потенциал, поддержка, узнаваемость, которую можно было бы направить на местные или парламентские выборы в 2023 году. Но в этом случае выборы, их фальсификации, волна арестов означало бы начало протестного движения и опять революцию. Так как защитить выбор без протестного революционного движения невозможно, и август 2020 года это еще раз доказал. Но зачем ждать "новых выборов" если революция уже идет! Может быть создатели новой партии надеются на то, что на "следующих выборах" они сумеют победить Лукашенко?





Очевидно, что нет никаких объективных причин для создания ни революционной, ни электоральной партии нет. Такая партия ничего не подготавливает и ни к чему не ведет. В свою очередь, перевод революции в долгосрочный электоральный процесс выгоден только действующему режиму. "Партийное строительство" это перенаправление революционной энергии в бюрократическо-иммитационную ловушку: "давайте создадим партию, а потом мы точно уж победим, так как власть будет с нами считаться". Но, почему власть будет считаться с "какой-то партией", если не считается с революцией, Католической церковью и международным сообществом? (Вопрос чисто риторический).





Что мы имеем в результате

1. Масштабная дискуссия по поводу надобности или ненадобности партии, отвлечение внимания от убийств, насилия, пыток.





2. Признание легитимный силовой захват власти, так как риторика о нелегитимности Лукашенко практически исчезла.





3. Отвлечение внимания от артикуляции необходимых мер, направленных на осуществление давления на различные структуры власти, на координацию действий между протестующими на улицах, рабочими коллективами и студентами.





4. Попытка переориентировать энергию национального возрождения на бессодержательные проекты и символы.





5. Размывание авторитета Светланы Тихановской, попытка ввести образ "нового лидера".





6. Превращение КС в недееспособный орган и выдавливание его из политического пространства. Сегментирование единого политического фронта.





7. Дезориентация населения, усиления разочарования.





В данных условиях необходимо новое заседание КС и переизбрание Президиума для восстановления его политической субъектности. Более того, необходимо чтобы Светлана Тихановская непосредственно включиться в работу КС и Президиума для усиления его веса и влияния как внутри страны, так и за рубежом.





Сейчас мы наблюдаем переход противостояния в Беларуси в затяжную фазу. Несмотря на это, система все еще не может и уже вряд ли будет способна к полному восстановлению контроля над ситуацией. Дальнейшее давление на систему будет приводить к сбоям и ее деконсолидации.







