Белорусская "дорожная карта" для игры с шулером

В Беларуси появился призрачный шанс для достижения компромисса. Президент Александр Лукашенко говорит уже не только о конституционной реформе, но и о диалоге с оппозицией, правда, только "вменяемой". Светлана Тихановская как бы в ответ предлагает план, как через возвращение к конституции 1994 года и новые выборы может пройти транзит власти. Получится ли на этой основе составить "дорожную карту" для выхода из белорусского кризиса? Пишет "Немецкая волна"





Лукашенко лукавит





Белорусский правитель, которого ЕС не признает избранным президентом, под давлением массовых протестов заговорил о переговорах. Конечно, с кучей оговорок.





Первое условие - говорить он будет с "вменяемыми" людьми, то есть, с теми, кто нравится ему лично. Второе - обсуждение конституционной реформы не с юристами или политиками, а с "трудовыми коллективами". Он видно рассчитывает уйти таким способом от содержательной дискуссии. Но не помнит, что советская власть в конце 1980-х годов пыталась уже вести похожие игры и что для нее они закончились поражением, поскольку изменений хотели даже рабочие и шахтеры.





Впрочем, даже до имитации диалога дело может не дойти. Оппозиция устроит "резню", если придет к власти, уверяет одновременно Лукашенко на "встречах с народом". Команду прекратить репрессии и задержания митингующих он тоже не дает.





При таком подходе власти, понятно, что оппозиция может добиться начала реальных переговоров, только продолжив акции протеста. Но для этого ей надо сохранять единство.





Кто лидер протестов в Беларуси?





До сентября лидеры белорусской оппозиции боролись против режима Александра Лукашенко сообща. Знаменитая женская тройка - Светлана Тихановская (кандидат в президенты), Вероника Цепкало (жена незарегистрированного кандидата) и, наконец, Мария Колесникова (экс-глава предвыборного штаба экс-банкира Бабарико).





Теперь ситуация иная. Вместо Цепкало теперь ее муж, но он в Киеве и на ситуацию в Беларуси почти не влияет. Влияет Тихановская, хотя ее власти и выдавили в Литву. Она, наконец, предложила первый четкий сценарий-программу для белорусской оппозиции. "Будет сформировано переходное правительство (на основе существующего сейчас), будет восстановлена конституция 1994 года, после чего будут созданы условия для проведения честных и прозрачных выборов", - сообщили журналистам в ее штабе. Этому плану могла бы следовать вся оппозиция.





Но практически одновременно штаб Виктора Бабарико внес сумятицу в ряды протестующих, опубликовав обращение своего шефа. Тот констатирует, что выиграть выборы не удалось, призывает к конституционной реформе и анонсирует создание партии "Вместе". Днем позже вдобавок выходит интервью Колесниковой корреспонденту путинского пресс-пула Андрею Колесникову, в котором этот пропагандист настойчиво проводит идею о превращении главы штаба Бабарико в настоящего лидера протестов. Начались даже разговоры о том, что экс-глава российско-белорусского "Белгразпромбанка" может отрабатывать какой-то сценарий, согласованный Лукашенко и Владимиром Путиным.









Как итог - заявление Тихановской, в котором она осуждает идеи Бабарико. На выборах, по ее мнению, оппозиция победила, а ставить во главу угла конституционную реформу значит играть на руку властям с их манипуляциями этой темой.





Штаб Бабарико, в итоге, объяснил, что запись их шефа делалась еще до выборов, "на всякий случай", а так - они всецело за Координационный совет оппозиции и Тихановскую. Оппозиция, вероятно, в этот раз договорится, но осадок, конечно, останется.









"Дорожная карта" для оппозиции в Беларуси





План Тихановской может быть стратегией оппозиции. Он включает все ключевые для госстроительства элементы. Первый - создание правительства национального согласия. Это важно потому, что нынешнее назначено после выборов, и его легитимность под вопросом. К тому же этот путь показывает соратникам Лукашенко, как остаться во власти, договориться с оппозицией и - явно без люстраций - поучаствовать в реформировании страны.





Второе - возвращение к основному закону 1994 года. Часть юристов считает, что изменение конституции тогда произошло в Беларуси незаконно, значит старая действует и сегодня. Не надо даже референдума, чтоб ее вернуть. И это решит "проблему Лукашенко", превратив Беларусь снова в парламентско-президентскую республику и лишив президента присвоенных им чрезвычайных полномочий.





Наконец, досрочные выборы - это создание новой, полностью законной власти. И тут, кстати, партия Бабарико "Вместе" могла бы стать одной из основ нового белорусского парламентаризма, отлично вписавшись в план Тихановской. Реалистичный план, если бороться за него всем вместе.





Но протестующие уже показали Лукашенко брешь, в которую можно бить. Наверняка белорусские власти постараются столкнуть оппозиционных лидеров лбами. И тогда от их способности сохранить единство может зависеть будущее Беларуси.





Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ.